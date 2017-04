Kaffee: Entscheidung wird fallen

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Im November hatte der im Mai fällige Kaffee Future um 180 US-Cents ein Hoch erreicht, danach aber wieder deutlich nachgelassen. Auf mehr als 20 Prozent beläuft sich das Minus seitdem. Nachdem die Notierungen in den letzten sechs Monaten nicht mehr in der Lage waren, ein Hoch über dem vorherigen zu etablieren, ergab sich aus den tieferen Hochs eine fallende Gerade, die aktuell um 141,40 US-Cents beschrieben werden kann. Diese stand den Notierungen beim versuchten Ansteigen wiederholt im Weg, zuletzt war das Anfang April der Fall. Doch kann sich der Kaffeepreis auch an einer horizontalen Unterstützung bei 135,20 US-Cents, abgeleitet vom Tief von Ende Dezember, befinden. Hinzu kann eine ansteigende Gerade, ausgehend vom Tief von März letzten Jahres, kommen. Auch die Saisonalität bei Kaffee kann von Mitte April bis Mitte Mai noch einmal für steigende Notierungen sprechen, wobei anschließend durch das saisonale Muster ein Umschwung bevorstehen kann. Ein Ziel für einen von den Unterstützungen aus steigenden Kaffeepreis könnte das eingangs genannte Hoch um 180 US-Cents sein.

Kaffee Future Mai 17 (Tageschart in US-Cents):

Strategie

Mit einem Mini Future Long (WKN VS398J) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Kaffeepreis ausgehen, mit einem Hebel von 4,2 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt derzeit 21,3 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 133,90 US-Cents platziert. Im Mini Future Long ergibt sich daraus zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 2,72 Euro. Nach oben könnte sich ein Ziel steigender Notierungen um 180 US-Cents ergeben. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Strategie beträgt dann 9 zu 1.