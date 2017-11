Kaffee: Deutet sich Erholung an?

Die bedeutende Unterstützung um 124,80 US-Cents hielt den Kaffeepreis bereits zum zweiten Mal in diesem Monat erfolgreich. Geht es wie von Rohstoffanalysten erwartet und zudem von der Saisonalität angedeutet von dort aus in nächster Zeit nach oben, könnte das Hoch um 146 US-Cents erneut erreicht werden.

Die Rohstoffanalysten der Rabobank gehen bei Kaffee von einer leicht bullischen Tendenz auf nächste Sicht aus und erwarten ein weltweites Produktionsdefizit in der Saison 2017/18. Ebenso gehen die Experten davon aus, dass sich die Bestände in den Nicht-Produzentenländern, nachdem sie im September Rekordstände erreicht hatten, verringern könnten. Saisonal betrachtet könnte bei Kaffee von Ende November bis Mitte Dezember zudem eine leicht positive Tendenz bevorstehen, die sich von Januar bis Mitte März im nächsten Jahr fortsetzen könnte. Charttechnisch erreichte der März-Future bei Kaffee zuletzt ein weiteres Mal die Unterstützung um 124,80 US-Cents, nachdem die Notierungen zuvor um 128 US-Cents geschwankt waren. Den Support, der bereits im Juni nach einem Tief bei 122,65 US-Cents hielt, erreichte und bestätigte der Kaffeepreis dadurch bereits zum zweiten Mal im November. Bestätigt sich infolgedessen nun auch eine ansteigende Tendenz, könnte diese bis zum Hoch von September um 146 US-Cents führen.

Kaffee Future Mär 17 (Tageschart in US-Cents) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 132,30 / 136,25 / 146,65 Unterstützungen: 124,85 / 124,80 / 122,65

Mit einem Mini Future Long (WKN VN5457) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Kaffeepreis ausgehen, mit einem Hebel von 3,8 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt derzeit 23,7 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 122,30 US-Cents platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 2,37 Euro. Ziel eines steigenden Kaffeepreises könnte sich auf kurze Sicht um 146 US-Cents befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 3,4 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: VN5457

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 2,82 - 2,83 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 94,10 US-Cents

Basiswert: Kaffee Future Mär 18 KO-Schwelle: 96,90 US-Cents

akt. Kurs Basiswert: 126,85 US-Cents Laufzeit: Open end

Kursziel: 4,38 Euro Hebel: 3,8

Kurschance: + 55 Prozent Order über Börse Stuttgart



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit ggf. eine tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere bei einem Future als Basiswert beim Wechsel auf den nächsten Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.