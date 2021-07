Kaffee »C«: Es kocht im Kessel

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

von Manfred Ries

Coffee »C« auf Monatsbasis: Preise bereits stark überkauft.

Montag, 26. Juli 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zu Wochenbeginn hin interessant, die

…Rohstoffe. Und hier aktuell der Preis für Kaffee »C«. Beim Agrarrohstoff Kaffee nämlich kam es in der Vorwoche zu einem gewaltigen Kursschub nach oben: Der Preis pro amerikanischem Pfund (lb) stieg von 157,05 US-Cent bis auf 209,50 US-Cent (+33%). Oben abgebildet: der Monatschart, der die Kaffee-Preisentwicklung im laufenden Monat Juli widerspiegelt. Ein ähnlich großer Preisschub wurde letztmalig Anfang Februar 2014 registriert. Deshalb habe ich mich heute auch für die Darstellung eines Monatscharts entschieden, der das langfristige Trendverhalten des Kaffee-Preises visualisiert. Der Kaffee-Preis am Montag, 26. Juli 2021: 206,91 US-Cent (+9,2%).

Im Monatschart ebenso erkennbar: die große Bodenbildung im Bereich ~94/100 US-Cent, die sich zwischen 2019 und 2020/21 hinzog. Mit einer wieder anziehenden 200-Tagelinie zeigt jetzt auch der übergeordnete Trend erneut nach oben. Unterstützt wird der Kaffee-Preis durch die 144er-Preismarke die sich bereits seit Herbst 2018 als Schlüsselmarke erwiesen hat.

Als Verantwortlich für die Preissteigerungen gelten vor allem schlechte Ernteprognosen des weltweit größten Kaffeeerzeugers Brasilien. Aber auch politische Spannungen im Produktionsland Kolumbien. All diese Faktoren zusammen treiben seit Monaten bereits die Einkaufspreise für Rohkaffee in die Höhe: seit Januar ist der Preis für Kaffee der Sorte Arabica um ~60 Prozent gestiegen; die braune Bohne wird derzeit so hoch gehandelt wie letztmalig im Jahre 2014.

Ich gehe davon aus, dass der Kaffee-Preis grundsätzlich auf hohem Niveau bleiben wird. Eine Korrektur ist jedoch nach dem jetzigen Preisanstieg sehr wahrscheinlich. Ein Preis ~160 US-Cent könnte sich dabei als interessantes Entrée-Level auf der Long-Seite erweisen.

Übrigens: Das »C« im Zusammenhang mit dem Basiswert Kaffee steht für Commodity, also für den Rohstoff. Händler sprechen in diesem Kontext vom C Market und meinen dabei die Handelsbörsen, an denen der tägliche, global gültige Preis für Rohkaffee (zumeist pro amerikanischem Pfund (lb)) festgelegt wird. Als wichtigste Terminmärkte für Kaffee gelten New York (NYBOT) und London (LIFFE).

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen und erfolgreichen Wochenverlauf! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert. Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.