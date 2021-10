Kaffee: Bulle oder doch Bär?

Doppelhoch nicht auszuschließen

von Maciej Gaj - 26.10.2021, 07:05 Uhr

Allein in diesem Jahr beträgt der Wertzuwachs beim Kaffee-Future an der CBOT gut 67 Prozent und damit an einen markanten Widerstandsbereich aus den letzten sechs Jahren. Ein potenzielles Doppelhoch könnte dem Agrarrohstoff kurzfristig jedoch zusetzen und in eine wohlverdiente Konsolidierung schicken. Noch wurde diese Formation nicht aktiviert, als Anleger sollte man jedoch darauf vorbereitet sein.

Nach der steilen Rallye von 94,00 US-Cents auf ein Mehrjahreshoch bei 215,20 US-Cents und somit knapp über dem markanten Horizontalwiderstand von 203,15 US-Cents etablierten Marktteilnehmer ein Doppelhoch, dieses führte in einer ersten Reaktion zu Abschlägen auf 200,00 US-Cents. Nach einem weiteren Anlauf zeigt der Widerstand sein wahres Gesicht und könnte weitere Abschläge forcieren. Allerdings würde sich dies wiederum sehr gut für ein frisches Long-Investment auf einem deutlich tieferen Kursniveau anbieten, sollte sich die Ertragslage bei den kaffeeproduzierenden Ländern weiter verschärfen.

Mittelfristig im Aufwind

Um das Doppelhoch tatsächlich zu aktivieren, bedarf es eines Kursrutsches mindestens unter ein Niveau von 191,30 US-Cents. Abschläge auf 176,85 und darunter in den Bereich von 160,30 US-Cents könnten dann die Folge sein. Natürlich würde sich hierauf ein entsprechendes Short-Engagement anbieten, tendenziell sollte man jedoch die tieferen Niveaus für einen Long-Einstieg anvisieren. Ein Ausbruch über die aktuellen Jahreshochs könnte dagegen Aufwärtspotenzial in den nächsthöheren Widerstandsbereich von 238,95 US-Dollar freisetzen.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 208,65 // 215,20 // 221,20 // 230,35 US-Cents Unterstützungen: 191,30 // 182,35 // 176,85 // 171,60 US-Cents

Fazit

Die Wahrscheinlichkeit auf einen Rücksetzer zurück auf 176,85 und darunter auf 160,30 US-Cents steigt mit jedem weiteren Kursabschlag merklich an. Diese Niveaus stellen potenzielle Trendwendepunkte für einen erneuten Long-Einstieg dar, dies könnte beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VQ9MAY erfolgen. Sollte der Future unmittelbar zur Oberseite abdrehen und die aktuellen Jahreshochs überwinden, dürften weitere Ziele um 238,95 US-Cents aktiviert werden. Daraus würde sich vom aktuellen Niveau aus eine Renditechance von 80 Prozentergeben, Ziel des Scheins läge dann bei 7,30 Euro.

Strategie für steigende Kurse WKN: VQ9MAY

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,96 - 4,01 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 1,569 US-Dollar

Basiswert: Kaffee-Future KO-Schwelle: 1,569 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 200,05 US-Cents Laufzeit: Open end

Kursziel: 7,30 Euro Hebel: 4,3

Kurschance: + 80 Prozent Quelle: Vontobel

