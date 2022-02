Kaffee: Auf Mehrjahreshoch – wie es jetzt weitergeht

von Manfred Ries

Kaffee (Monatschart): Der steile Höhenflug mündete in einem Mehrjahreshoch.

Mittwoch, 9. Februar 2022





Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues aus der Welt der Rohstoffe; Emerging Markets und Devisen? Einmal mehr im Fokus von Analysten: die

…Rohstoffe! Heute soll es um den Agrarwert Kaffee (Betrachtungsweise – WKN: 897136) gehen.

Die Ausgangslage. Der Kaffee-Preis setzt seinen Höhenflug der vergangenen Handelswochen fort. Seit Anfang Dezember hat sich der Preis für ein Pfund Kaffee (Terminkontrakt) um den Faktor 2,5 verteuert. Das führte zu einem Mehrjahreshoch.

Die Hintergründe. „Die Kaffee-Preise spiegeln weiterhin das knappe Angebot insbesondere aus Brasilien wider“, fasst man die aktuelle Situation beim Hamburger Forschungsinstitut (HWWI) zusammen. Dem steht eine weltweit steigende Nachfrage entgegen. Zwar soll die diesjährige Kaffee-Ernte in Brasilien ~17 Prozent höher ausfallen als im Vorjahr, aber noch immer weit unterhalb des Erntejahres 2020 liegen, so die Prognosen des brasilianischen Instituts Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Gepaart mit einem tendenziell anziehenden USD ist das der Mix für steigende Kaffee-Preise auch für Verbraucher in Deutschland. So sollen beim Marktführer Tchibo bereits am kommenden 21. Februar Preisanpassungen erfolgen! Die Rede ist von Preiserhöhungen zwischen ~0,50 EUR und 1,30 EUR, je nach Sorte und Herkunftsland. Eine 1-Pfund-Packung (Filter)Kaffee könnte dann in deutschen Supermärkten die Grenze von ~7 EUR kratzen.

Die Prognose. Weltweite Lockerungen in Sachen „Corona-Lockdown“ beflügeln die Nachfrage, die auf ein ohnehin schwaches Angebot trifft. Das sollte den Kaffee-Preis grundsätzlich weiter beflügeln. Aufgrund der aktuell leicht überkauften Marktsituation sollten Konsolidierungsphasen einkalkuliert werden. Größere Korrekturen indes sollten sich auf einen Test der 200-Tagelinie (1,70 USD) beschränken. Kurs aktuell für den Basiswert Kaffee (1 Pfund) (Betrachtungsweise – WKN: 897136): 2,49 USD (~249 US-Cent).

Soweit für heute mit diesem spannenden Basiswert aus den Weiten Südamerikas – ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Wochenverlauf – bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!

Manfred Ries, Chefredakteur

