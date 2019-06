Kaffee: 1,0 USD scheint zu halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Bereits seit über 8 Jahren tendiert der Kaffeepreis abwärts, offenbar macht sich seit einem Test der runden 100 US-Cent-Marke jedoch ein größerer Kursaufschwung breit. Saisonal würde ein solcher durchaus ins zyklische Bild des Kursverlaufs passen.

Als die letzte große Übertreibung beim Kaffeepreis im März 2010 um 225 US-Cent loslegte, stieg der Preis bis Mai 2011 rasch auf ein Verlaufshoch von 386,60 US-Cent an. Erst in diesem Bereich realisierten Händler die starke Übertreibung und schickten den Kaffee Future in eine langfristige Korrektur, die sogar noch bis heute andauert und ein Verlaufstief bei 86,35 US-Cent hervorgebracht hat. Besonders spannend präsentieren sich im Kursverlauf die letzten Handelswochen, die ausgesprochen stark waren und direkt an den 50-Wochen-Durchschnitt um 106 US-Cent aufwärts geführt haben. Zwar scheiterten Käufer mit einem ersten Ausbruchsversuch, seit zwei Wochen läuft aber schon wieder eine signifikante Annäherung und könnte unter günstigen Umständen sogar zu einem Kursausbruch darüber führen.

Zunächst einmal bleibt der Kaffeepreis bei grob 106 US-Cent gedeckelt. Erst darüber kann tatsächlich weiteres Aufwärtspotenzial in den Bereich von 110 US-Cent, darüber sogar bis grob 120 US-Cent freigesetzt werden. Hierdurch würden so einige Kurslücken aus dem letzten Jahr geschlossen werden können und dem Kaffeepreis sogar merklichen Antrieb verleihen. Die bisherige Aufwärtsbewegung seit Anfang April präsentiert sich unterdessen als dreiwellige Erholungsbewegung, eine fünfwellige würde einen Impuls und weitere Kursgewinne auf mittelfristiger Basis wahrscheinlich machen. Daher ist das Kursgeschehen seit Anfang dieses Jahres auch von besonderer Bedeutung und könnte sogar eine Trendwende nach sich ziehen.

Kaffee Future (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 116,15 // 110,20 // 120,00 // 129,50 Unterstützungen: 99,00 // 95,80 // 90,00 // 86,35

Fazit

Um zumindest auf den nächsten Metern von einem weiter steigen Kaffeepreis profitieren zu können, müsste erst ein Anstieg über 106,15 US-Centgelingen. Nur so können weitere Kursgewinne bis 120 US-Centfolgen und ein Investment beispielsweise in das ausgewählte Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC1YX4 besonders lukrativ machen. Durch einen Hebel von 9,43 ließe sich hierdurch nämlich binnen weniger Wochen ein Renditepotenzial von 130 Prozent erwirtschaften. Im Schein ergibt sich daraus ein Ziel von 2,31 Euro, als Verlustbegrenzung gemessen am Basiswert ist das Niveau von zunächst nicht höher als 99 US-Centanzusetzen. Das entspricht einem Ausstiegskurs im Zertifikat von 0,46 Euro. Als Einstiegsvoraussetzung muss jedoch ein Kurssprung über die genannte Marke her, ansonsten könnten Käufer noch im Bereich des EMA 50 scheitern. Mittelfristige Kaufsignale ergeben sich erst nach Überwindung des langfristigen Abwärtstrendkanals, das nicht ohne gewisse Schwierigkeiten ablaufen dürfte.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC1YX4

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,99 - 1,00 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 0,96 US-Dollar

Basiswert: Coffee C Future Sep19 KO-Schwelle: 0,96 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 105,00 US-Cent Laufzeit: Open end

Kursziel: 2,31 Euro Hebel: 9,43

Kurschance: + 130 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

