Käufer auf deutsche Basiswerte im Markt

Auf Symrise, den Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen sowie kosmetischen Grund- und Wirkstoffen, handeln die Stuttgarter Anleger heute sehr rege einen Knock-out-Call (WKN MF9LS1). Laut Auskunft unseres Händlers sind fast nur Kauforders zu verzeichnen. In der letzten Handelswoche fand die virtuelle Hauptversammlung von Symrise statt. Die Aktionäre durften sich über eine Dividende von 0,95 Euro freuen. Die Symrise-Aktie notiert heute bei knapp 100 Euro leicht im Plus.





Heute kaufen die Stuttgarter Derivateanleger überwiegend einen Knock-out-Call (WKN MC7LR2) auf HeidelbergCement. In der letzten Handelswoche vermeldete HeidelbergCement, in seinem norwegischen Zementwerkt eine Anlage zur Abscheidung von CO2 zu implementieren. Die Aktie legt heute 3,4% zu und überwindet damit die Marke von 50 Euro.Bei den Optionsscheinen wird heute von den Anlegern in Stuttgart ein Call-Optionsschein (WKN KA8J2B) auf den chinesischen Internetkonzern Tencent sehr häufig gehandelt. In dem Optionsschein scheinen die Anleger die aufgelaufenen Gewinne mitzunehmen. Unser Händler verzeichnet fast ausschließlich Verkaufsorders. Die Tencent-Aktie notiert heute über 3% höher bei 57,15 Euro. EUWAX

