Käufer in Calls auf Continental, Square und Union Pacific

Die häufigsten Preisfeststellungen finden heute in einem Call-Optionsschein (WKN CL3G26) auf die amerikanische Eisenbahngesellschaft Union Pacific statt. Unser Händler verzeichnet fast nur Kauforders in dem Optionsschein. Union Pacific ist in 23 westlichen US-Bundesstaaten aktiv. Die Aktie notiert mit 162,90 Euro um 0,75% fester.





Auf den deutschen Automobilzulieferer und Reifenhersteller Continental kaufen die Anleger heute ebenfalls einen Call-Optionsschein (WKN MC80XA). Der Umsatz von Continental ist im zweiten Quartal zwar auf 6,6 Milliarden Euro gesunken –von 11,3 Milliarden Euro im Vorjahresquartal. Nach eigenen Angaben hat sich Continental damit aber besser als der Markt entwickelt. Für die Continental-Aktie geht es heute rund 1,55% bergauf.Ein Call Optionsschein (WKN MA0VUM) auf den amerikanischen Mobile-Payment Anbieter Square wird heute von den Anlegern fast ausschließlich gekauft. CEO Jack Dorsey führt in Personalunion auch den Kurznachrichtendienst Twitter. Die Square Aktie notiert heute um 1,69% fester bei 131,94 Euro.

