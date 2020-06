Käufer in Calls auf Alibaba und Apple

Meistgehandelter Optionsschein der Stuttgarter Derivateanleger ist heute ein Call-Optionsschein (WKN MC6C7M) auf die chinesische Alibaba Group. In dem Call sind fast ausschließlich Käufer zu verzeichnen. Der 1999 gegründete Onlinehändler hat inzwischen mehr als 1.000 Angestellte. Die Alibaba-Aktie notiert heute mit 185,60 Euro beinahe vier Prozent höher.





Ein Knock-out-Call (WKN MF4DRK) auf den norwegische Zuchtlachskonzern Mowi Asa wird heute ausschließlich gekauft. Laut Auskunft unseres Händlers liegt für den Knock-out-Call eine Kaufempfehlung vor. Bis zum 1. Januar 2019 hieß der Konzern noch Marine Harvest. Die Aktie von Mowi Asa notiert heute vier Prozent höher bei 17,82 Euro.Auf Apple wird heute von den Stuttgarter Derivateanlegern ein Call-Optionsschein (WKN MC9PH8) mehrheitlich gekauft. Apple übernahm Ende Mai das kanadische Startup Inductiv. Durch den Zukauf soll die Sprachassistenz Siri verbessert werden. Apple notiert heute knapp ein Prozent höher bei 290,10 Euro. EUWAX

