Käufe in einem Varta Knock-out Call

Die meisten Preisfeststellungen bei Optionsscheinen verzeichnet ein Call auf Apple (WKN JC668M). Unser Händler führt fast ausnahmslos Kauforders in dem Call Optionsschein aus. Der Optionsschein hat einen Basispreis von 150 US-Dollar bei einer Laufzeit bis zum 18.06.2021.





Auf den amerikanischen Cloud-Computing Spezialisten Veeva verkaufen die Derivateanleger den Call Optionsschein (WKN MC5AQD). Veeva bietet seine Dienstleistungen der Pharma- und Biotechbranche an. Im letzten Quartal konnte Veeva den Umsatz vom 33% auf 357,3 Millionen US-Dollar steigern. Die Aktie verzeichnet heute einen Aufschlag von 1,72% auf 231,75 Euro.Bei den Knock-out Produkten finden in einem Knock-out Call (WKN TT2YY0) auf Varta die meisten Preisfeststellungen statt. Bei unserem Händler treffen fast nur Kauforders ein. Der Basispreis und die Knock-out Schwelle liegt gegenwärtig bei 101,67 Euro. EUWAX

