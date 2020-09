Käufe auf amerikanische Basiswerte

Auf den amerikanischen Telekommunikations-Riesen Verizon kaufen die Anleger heute einen Call-Optionsschein (WKN MA2BNP). Am 21. Oktober wird Verizon seine Zahlen für das 3. Quartal vermelden. Im letzten Jahr erreichte Verizon einen Jahresumsatz von 131,9 Milliarden US-Dollar. Nur der Konkurrent AT&T erzielte einen noch höheren Umsatz. Die Aktie notiert mit 50,36 Euro um 0,73% niedriger.





Mit einem Call-Optionsschein (WKN MC4YTL) auf Facebook ist auch heute einer der großen amerikanischen High-Tech-Werte bei den Umsatzspitzenreitern anzutreffen. Unser zuständiger Händler erhält fast nur Kauforders in dem Optionsschein. Die Aktie von Facebook notiert heute knapp -1% niedriger.Der Call-Optionsschein (WKN MA0VGJ) auf den Live-Kardioanbieter Peloton Interactive wird auch heute sehr rege an der Euwax gehandelt. Laut Auskunft unseres Händlers überwiegen die Kauforders in dem Optionsschein. Für die Aktie geht es um 1,95% auf 84,26 Euro abwärts.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.