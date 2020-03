Käufe bei Varta-Call und Gold-Put

Bei Knock-out-Produkten positionieren sich die Anleger an der EUWAX heute beim MDAX neu. Sie verkaufen einen Knock-out-Put (WKN GB9SJB) mit einer Barriere von 28.185 Punkten und kaufen stattdessen einen Put (WKN GC0ESQ) mit einer Barriere von 20.593 Punkten. Der MDAX selbst hat auf Wochensicht rund 24 Prozent verloren, auf Monatssicht beträgt das Minus fast 40 Prozent.





Außerdem wird von den Stuttgarter Anlegern ein Knock-out-Call auf Varta gekauft (WKN GC0KKM). Die Varta-Aktie erholt sich heute leicht um 1,8 Prozent, verliert im Wochenvergleich bisher jedoch rund 14 Prozent. Anfang der Woche hatte das Analysehaus Kepler Cheuvreux das Kursziel gesenkt und die Einstufung auf „Reduce“ belassen. Dabei verweisen die Analysten auf die gestiegene Konkurrenz und damit einhergehend sinkende Erträge. EUWAXVon wegen sicherer Hafen und gefragt in Krisenzeiten – die Anleger in Stuttgart kaufen am Donnerstag einen Put-Optionsschein auf Gold (WKN VE2AYW). Das Edelmetall kann von den derzeitigen Zinssenkungen und der Panik am Markt nicht profitieren. Heute beträgt das Minus rund 0,9 Prozent, damit fällt der Goldpreis auf etwa 1.470 US-Dollar.

