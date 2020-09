Käufe in Square Calls – Verkäufe in Peloton Calls

Auf den Live-Cardio Anbieter Peloton Interactive verkaufen heute die Anleger ihre Call-Optionsscheine (WKN MA0VGJ). Unser Händler verzeichnet in dem Optionsschein eine Vielzahl von kleineren Verkaufsorders. Für die Aktie von Peloton geht es heute um 4,90 Euro auf 74,63 Euro aufwärts.





Wie bereits in den letzten Tagen darf auch heute der Call-Optionsschein (WKN MC91M8) auf den DAX-Aufsteiger Delivery Hero nicht fehlen. Im Gegensatz zu den Vortagen herrscht heute ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern. Die Aktie von Delivery Hero gehört mit einem Aufschlag von 3,60% zu den größten Gewinnern im DAX.Auf den amerikanischen Mobile-Payment Anbieter Square kaufen die Anleger heute einen Call Optionsschein (WKN MA0VUM). Square konnte im letzten Quartal seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 64% auf 1,92 Milliarden US-Dollar steigern. Die Aktie notiert mit 144 Euro beinahe unverändert gegenüber dem Vortagesschluss. EUWAX

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.