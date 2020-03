Käufe bei Puts auf die US-Indizes

Im Bereich der Optionsscheine kaufen die Stuttgarter Anleger am Mittwoch insbesondere einen Call auf SAP (WKN CP94S9). Die SAP-Aktie verlor nach dem Erreichen ihres Allzeithochs Ende Februar bei 129,52 Euro im Zuge der Marktkorrektur zwischenzeitlich über 16 Prozent. Heute steigt die Aktie des größten europäischen Tech-Konzerns um rund 1,8 Prozent auf über 113 Euro.





Bei Knock-out-Produkten handeln die Anleger an der EUWAX neben dem DAX vor allem zwei Puts auf US-Indizes. Zum einen kaufen die Anleger einen Knock-out-Put auf den Nasdaq 100 (WKN UD3WH8). Hier handelt es sich unseren Händlern zufolge um eine Kaufempfehlung. Zum Mittag notiert der Future auf den Nasdaq 100 rund 2,3 Prozent im Plus.Zum andern wird in Stuttgart auch ein Knock-out-Put auf den Dow Jones gekauft (WKN KA9ZHV). Auch der Future auf den Dow Jones legt bis zum Mittag rund 2,5 Prozent zu. Hier stützt wohl das Ergebnis des Vorwahlkampfs zur Präsidentenwahl. Der Demokrat Joe Biden, den die Märkte wohl am ehesten noch als Herausforderer von Donald Trump begrüßen würden, setzte sich in der Mehrzahl der 14 Staaten durch, die gestern am sogenannten „Super Tuesday“ zur Urne gebeten wurden.

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. EUWAX