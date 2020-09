Käufe bei MTU und Daimler

Auf den Münchner Triebwerkshersteller MTU Aero Engines kaufen die Derivateanleger in Stuttgart heute einen Knock-out-Call (WKN VE955K). Mit einem Basispreis und einer Knock-out-Barriere von gegenwärtig 94,22 Euro ist der Schein weit von einem Knock-out-Ereignis entfernt: Der Kurs der MTU-Aktie steht am Mittag nach deutlichen Verlusten bei 160,70 Euro.





Wie bereits am Tag zuvor handeln die Stuttgarter Derivateanleger auch heute einen Call-Optionsschein (WKN MA0VGJ) auf den Live-Cardioanbieter Peloton Interactive. Dabei ist heute in dem Call ein eindeutiger Überhang an Käufern zu verzeichnen. Für die Peloton-Aktie selbst geht es heute 5,2% abwärts.Zudem wird heute von den Anlegern an der Euwax ein Knock-out-Call (WKN MC7T15) auf Daimler fast ausschließlich gekauft. Mit 45,38 Euro konnte die Daimler-Aktie am Morgen ihr höchstes Kursniveau seit den Kursverlusten im Frühjahr aufgrund der Corona-Pandemie markieren.

