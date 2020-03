Käufe bei Dow Jones Put und Brent Crude Oil Call

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

In Stuttgart handeln die Anleger am Donnerstag insbesondere einen Call-Optionsschein auf RWE (WKN MC6EH3). Dabei sind in der Mehrheit Käufer aktiv. Am Morgen wurde bekannt, dass RWE sein Ergebnisziel im vergangenen Jahr deutlich übertroffen hatte und eine höhere Dividende in Aussicht stellt. So konnte RWE das bereinigte Nettoergebnis gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppeln.Waren gestern bei den Stuttgarter Anlegern noch Calls auf den Dow Jones gefragt, zeigt sich heute ein gegensätzliches Bild: Am Donnerstag wird an der EUWAX ein Put-Optionsschein auf den Dow Jones gekauft (WKN DM942Z). Gestern war der wohl bekannteste Index der Welt um 5,9 Prozent eingebrochen. Heute notiert der Dow Jones Future ebenfalls rund 6 Prozent im Minus.Bei Knock-out-Produkten handeln die Stuttgarter Anleger heute einen Call auf Brent Crude Oil (WKN MF2DD7). Zwar wird der Knock-out-Call vereinzelt verkauft, in der überwiegenden Mehrheit handelt es sich hier allerdings um Käufer. Nach einem der heftigsten Preisstürze in der Geschichte kann sich der Ölpreis in diesen Tagen nicht wirklich erholen. Heute geht es für den Brent Crude Oil-Preis weitere 6 Prozent bergab. EUWAXDer Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.