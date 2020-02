Käufe bei Derivaten auf TeamViewer, Vonovia und Copart

Die heute Morgen veröffentlichten Quartalszahlen von TeamViewer machen sich nicht nur bei der Aktie bemerkbar, sondern auch im Derivate-Bereich an der EUWAX. In einem Knock-out-Call auf TeamViewer (WKN MC4NKG) sind am Montag sowohl Verkäufe als auch Käufe zu verzeichnen, wenngleich die Käufer in der Überzahl sind. Diese nutzen womöglich den heutigen Kursrückgang als Einstiegschance.





Auch bei einem alten Bekannten sind zum Wochenstart in Stuttgart Käufer unterwegs. Gefragt ist am Montag – wie bereits seit einigen Tagen – ein Call-Optionsschein auf Vonovia (WKN MF9Q80). Bei einem Plus von etwa 0,3 Prozent macht sich die Vonovia-Aktie am Montag bei rund 52,60 Euro auf in Richtung Allzeithoch – dieses wurde erst am Freitag markiert und liegt bei 52,64 Euro.Ein Call-Optionsschein auf Copart (WKN MC6CK3) wird von den Stuttgarter Anlegern ebenfalls überwiegend gekauft. Für die Aktie des internationalen Anbieters von Online-Fahrzeugauktionsdiensten geht es heute etwas über ein Prozent auf 93,50 Euro nach unten. EUWAX

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.