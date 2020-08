Käufe bei Calls auf Lanxess und RWE

Auf Lanxess kaufen Anleger in Stuttgart heute einen Knock-out-Call (WKN MC8ED6). Der Spezialchemie-Konzern wird nächsten Donnerstag seine virtuelle Hauptversammlung abhalten und bestätigte letzte Woche seine Prognose für den Gewinn vor Steuern, der dieses Jahr zwischen 800 und 900 Millionen Euro liegen soll. Die Lanxess-Aktie gewinnt 1% auf 49,80 Euro.





Zudem wird in Stuttgart ein Knock-out-Call (WKN HW0FLN) auf den Essener Energieversorger RWE fast ausschließlich gekauft. RWE konnte in der laufenden Woche über eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss rund zwei Milliarden Euro einnehmen. Die Aktie notiert heute mit 32,94 Euro um 0,8% höher.Bei den Optionsscheinen wird heute von den Stuttgarter Anlegern ein Call (WKN HZ6ZVE) auf Apple tendenziell eher gekauft. Anleger, die am 24. August Apple-Aktien im Depot haben, erhalten im Rahmen des Aktiensplits zum 31. August drei zusätzliche Aktien gutgeschrieben. Heute steigt die Apple-Aktie bei 404,20 Euro auf ein neues Allzeithoch.

