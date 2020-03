Käufe bei Calls auf Brent Oil

Zum Wochenauftakt verkaufen die Stuttgarter Anleger einen Knock-out-Put auf die Aktie der Lufthansa (WKN UY389W). Für die Lufthansa geht es heute knapp 5,8 Prozent auf 10,80 Euro nach unten – damit schlägt sie sich immerhin leicht besser als der Gesamtmarkt. Aufgrund des Nachfrageneinbruchs im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus reduziert die Lufthansa ihre Kapazität in den nächsten Wochen um bis zu 50 Prozent.





Bei einem Knock-out-Call auf Brent Crude Oil Future (WKN DG93JA) sind in Stuttgart hingegen Käufer aktiv. Nachdem der Preis der Nordseesorte Brent Crude Oil am Montag um bis zu 31 Prozent nachgegeben hatte, positionieren sich die Anleger in Stuttgart und setzen wohl auf wieder steigende Preise.Bei Optionsscheinen kaufen die Anleger an der EUWAX am Montag einen Call auf RWE (WKN MC6EH3). Mit dem Ölpreisrutsch litten am Montag auch die Aktien der Energieversorger, die sich zuletzt angesichts der Corona-Krise noch einigermaßen behauptet hatten. Heute geht es für die RWE-Aktie um 9,7 Prozent auf 28,20 Euro abwärts.

