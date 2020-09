Käufe bei Bayer und Intel

Die häufigsten Preisfeststellungen bei den verbrieften Derivaten finden bei einem Call Optionsschein (WKN HX6R2L) auf Bayer statt. Unser Händler führt aufgrund einer Kaufempfehlung fast ausschließlich Kauforders aus. Die Bayer-Aktie notiert mit 54,21 Euro beinahe unverändert.





Auf den amerikanischen Halbleiterkonzern Intel kaufen die Anleger heute einen Call Optionsschein (WKN DFD8CJ). Vor kurzem überholte Nvidia Intel als den wertvollsten Halbleiterkonzern. Intel wird am 20.Oktober seine Quartalszahlen für das 3. Quartal veröffentlichen. Für die Aktie geht es heute geringfügig 43,06 Euro nach oben.Bei den Knock-out Produkten trennen sich die Stuttgarter Derivateanleger heute von einem Knock-out Call (WKN CL9L4X) auf Gold. Mit einem Basispreis und einer Kock-out-Barriere von 1.836,63 US-Dollar bewegt sich der Goldpreis in gefährlicher Nähe dieser Marken. Zur Mittagszeit steht der Goldpreis mit 1.851,87 US-Dollar je Feinunze um 0,54% niedriger. EUWAX

