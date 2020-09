Kämpft sich der DAX zurück?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX stemmt sich zur Wochenmitte gegen die herben Verluste am Montag und klettert um 1,7%. Damit erobert der deutsche Leitindex die Marke von 12.800 Punkten zurück. Unterstützung kommt auch vom GfK-Konsumklimaindex, der für Oktober eine leicht bessere Verbraucherstimmung in Deutschland signalisiert.Auch nach dem gestrigen Battery Day zeigen sich die Anleger bei Tesla weiter enttäuscht und schicken die Aktie als Umsatzspitzenreiter in Stuttgart rund 5% gen Süden. Zwar kündigte Tesla-Chef Elon Musk an, selbstfahrende E-Autos für günstige 25.000 US-Dollar herzustellen. Doch bis zur Umstellung der Fertigung und der Batterie-Technologie müssen sich die Anleger noch mindestens bis 2022 gedulden.Meistgehandelte Aktie der Stuttgarter Anleger ist am Mittwoch die Allianz, die moderat auf 168,20 Euro zulegt. Damit stabilisiert sich die Aktie wieder etwas, auch wenn das Minus seit Montag nach wie vor rund 5,6% beträgt. Für neuerlichen Druck hatten Meldungen aus Großbritannien gesorgt, wonach dort der Versicherungsmarkt stärker reguliert werden soll.Hohe Umsätze sind zur Wochenmitte in Stuttgart auch bei Adidas zu verzeichnen, die Aktie gewinnt ganze 5,2%. Für Schwung sorgen frische Zahlen des US-Rivalen Nike: Dieser übertraf im letzten Quartal dank eines boomenden Online-Handels die Erwartungen der Analysten hinsichtlich Umsatz und Gewinn.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.