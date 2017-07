K+S und Continental – unsere Investmentideen

Gute Nachrichten aus dem Hause K+S. Der weltweit größte Salzproduzent der Welt und einer der größten internationalen Kalianbieter startet früher als geplant seine Kali-Produktion in Kanada. Bis Ende des Jahres plant das Kasseler Unternehmen einen Abbau von 700.000 Tonnen Kaliumchlorid. Für interessierte Anleger haben wir eine Aktienanleihe mit der WKNin unsere-Liste aufgenommen. Auch ein weiteres DAX Unternehmen setzt voll auf Wachstum …

Bis zum Jahr 2021 soll sie fertig sein: die neue Zentrale der Continental AG. Da der bisherige Standort an der Vahrenwalder Straße aus alle Nähten platzt, wird in der neuen Zentrale Platz für 1200 Mitarbeiter sein (aktuell: 900). Gegebenenfalls kann die Kapazität auf bis zu 1600 Mitarbeiter ausgebaut werden, dies werde man „von der Entwicklung des Unternehmens abhängig machen“, so Vorstandschef Elmar Degenhart.

Wer ebenfalls von einer positiven Entwicklung überzeugt ist, der schaut sich die Aktienanleihe mit der WKN PR6U72 an. Das – zugegeben – etwas offenive Papier bietet bis zum Laufzeitende im September 2018 eine Rendite von 8,89% p.a.

Nicht ganz so offensiv, aber auch mit weniger Rendite, kommt die Aktienanleihe mit der WKN PR6U6N auf die Münchener Rück daher, wobei 5 Prozent Rendite per anno bei 5 Prozent Abstand zum Basispreis durchaus noch ordentlich ist. Wer auf der Suche nach ein wenig mehr Rendite ist, schaut sich das Papier PR6U5B auf die Südzucker AG an. Hier sind knapp 10 Prozent Rendite per anno drin bei Laufzeit bis Juni 2018, dafür liegt der aktuelle Kurs ziemlich genau auf dem Basispreis.

In unserer ISIN-Liste finden Sie neben Aktienanleiien viele weitere Investmentideen auf verschiedene Basiswerte.