K+S neue Anleihe stark gesucht

Die neue 400 Millionen Euro schwere Unternehmensanleihe der K+S AG ist seit dem 04.04.2017 zum Handel an der Börse Stuttgart eingeführt und steht im Fokus der Anleger (WKN: A2E4U9). Mit mehr als 23 Millionen Euro ist sie Umsatzspitzenreiter bei den Unternehmensanleihen. Die Anleihe wird mit 2,625 Prozent p.a. verzinst und soll am 06.04.2023 zurückbezahlt werden. Bei einem Investment zum aktuellen Kurs 101,95 und Rückzahlung am Fälligkeitstag ergibt sich eine Rendite von 2,28 Prozent p.a. Diese ändert sich unter anderem wenn der Emittent von seinem Make Whole Kündigungsrecht bis zum 06.01.2023 bei Zahlung einer Prämie von 0,45 Prozent Gebrauch macht oder ab dem 06.01.2023 vorzeitig zu 100 Prozent kündigt. Ab der kleinsten handelbaren Einheit von 1.000 Euro Nominal kann die Anleihe gehandelt werden.K+S ist ein internationales Rohstoffunternehmen, das eigenen Angaben zufolge seit über 125 Jahre mineralische Rohstoffe fördert und veredelt. Die daraus hergestellten Produkte kommen in der Agrarwirtschaft, Ernährung und Straßensicherheit weltweit zum Einsatz und sind wichtige Komponenten für eine Vielzahl industrieller Prozesse, so das Unternehmen. K+S gilt als der größte Salzproduzent der Welt und gehört zur Spitzengruppe der internationalen Kalianbieter. In den vom Unternehmen veröffentlichten Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 erzielte das Unternehmen mit mehr als 14.000 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von rund 3,5 Mrd. Euro und ein EBIT von 229 Mio. Euro.