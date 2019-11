K+S leidet unter schwacher Nachfrage

Sinkende Kalipreise und Produktionskürzungen verhageln dem Dünger- und Salzkonzern K+S die Jahresziele stärker als befürchtet. Wegen der schwachen Nachfrage drosselt K+S die Kaliproduktion nun insgesamt um 500.000 Tonnen. Auch das Geschäft mit Auftausalz läuft noch nicht rund. K+S rechnet daher 2019 nur noch mit einem leichten Wachstum.

Quelle: EUWAX

K+S Tageschart

