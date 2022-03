K+S legt weiter zu: Aussichtsreiche (Turbo)-Calls

Mit einem Kursanstieg von 224 Prozent innerhalb der vergangenen 12 Monate führt die K+S-Aktie (ISIN: DE000KSAG888) die Gewinnerliste im MDAX für diesen Zeitraum an. Seit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine und den darauf folgenden Sanktionen legte die K+S-Aktie, die noch am 24. Februar 2022 unterhalb von 20 Euro gehandelt wurde, bis zum 22. März 2022 um 40 Prozent auf 28 Euro zu. Nach dem starken Preisanstieg von Düngemitteln gehen Experten wegen der eingeschränkten Exporte großer Marktteilnehmer, wie der Ukraine und Russland, eher nicht von bald bevorstehenden Rückgängen der Düngemittelpreise aus. Diese Einschätzung könnte sich weiterhin positiv auf den Kursverlauf der heiß gelaufenen K+S-Aktie auswirken.

Kann die K+S-Aktie ihren aktuellen Höhenflug in den nächsten Wochen weiter fortsetzen, dann wird sich auch auf dem aktuell hohen Niveau noch eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 28 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die K+S-Aktie mit Basispreis 28 Euro, Bewertungstag 17.6.22, BV 0,1, ISIN: DE000MD171F0, wurde beim K+S-Aktienkurs von 28 Euro mit 0,27 – 0,28 Euro gehandelt.

Kann die K+S-Aktie ihren Höhenflug innerhalb des nächsten Monats auf 31 Euro fortsetzen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,42 Euro (+50 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 25,003 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die K+S-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 25,003 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH9GUD6, wurde beim K+S-Kurs von 28 Euro mit 0,34 – 0,35 Euro taxiert.

Wenn die K+S-Aktie in nächster Zeit auf 31 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,59 Euro (+69 Prozent) erhöhen – sofern die K+S-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 22,895 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die K+S-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 22,895 Euro, BV 1, ISIN: DE000PD3BQJ6, wurde beim K+S-Kurs von 28 Euro mit 5,26 – 5,31 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der K+S-Aktie auf 31 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 8,10 Euro (+53 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von K+S-Aktien oder von Hebelprodukten auf K+S-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek