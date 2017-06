K+S – keine guten Nachrichten, aber 85 Prozent Potenzial…

Tolle Leistung bei K+S am Freitag und das trotz einer miesen Studie. Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S nämlich auf “Sell” mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Wir halten gegen und stellen Ihnen den Inliner DE000HW21SP0 vor. Er bietet bei Barrieren von 20 und 30 Euro eine Renditechance von 85 Prozent! Am Montag im Webinar –– gibt es weitere schicke Inline-Ideen und vieles mehr. Die europäischen Chemieunternehmen hätten trotz insgesamt starker Erstquartalszahlen bislang kaum ihre Jahresziele erhöht, betonte Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorgelegten Branchenstudie. Für das laufende zweite Jahresviertel erwartet der Experte eine immer noch ordentliche Profitabilität im Sektor, geht aber von einer schwächeren Nachfragedynamik aus. Für die Aktie des Düngemittelkonzerns sieht er aber ein Risiko von mehr als 13 Prozent.