K+S – folgt das Comeback?

K+S hatte 2018 mit schwachem Umfeld, schlechtem Wetter und mieser Stimmung der Anleger zu kämpfen. Nun könnte sich das Blatt wenden. Die Aktie klettert nach den Zahlen zum vierten Quartal um acht Prozent. Eine gute Nachfrage nach Düngemitteln, die steigende Produktion des neuen kanadischen Werkes Bethune und der erwartete Wegfall der abwasserbedingten Produktionsunterbrechungen im Werk Werra stimmen den MDax-Konzern zuversichtlich.



Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll daher 2019 auf 700 bis 850 Millionen Euro zulegen, wie K+S am Donnerstag in Kassel mitteilte. Das Unternehmen strebt zudem einen positiven freien Mittelzufluss an.