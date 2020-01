K+S dick im Minus!

Die mit Abstand meistgehandelte Aktie in Stuttgart war am Mittwoch: K+S. Für die Aktie des Dünger- und Salz-Konzerns ging es rund 7 Prozent gen Süden. Die Analysten der Bank of America bewerteten K+S mit „Underperform“ und gaben als Kursziel 4,20 Euro aus – derzeit notiert die Aktie noch bei 9,28 Euro.



K+S steht bereits seit längerem aufgrund des schlechten Kalidünger-Marktumfelds unter Druck. Um die finanzielle Last zu mildern, erwägt K+S unter anderem einen Teilverkauf des Amerika-Geschäfts. EUWAX

