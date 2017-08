K+S blickt in den Abgrund

K+S hat seinen Aktionären gestern eine doppelte Enttäuschung bereitet.Die Aktie steht kurz vor einem großen Verkaufssignal, mit dem eineTopbildung abgeschlossen werden könnte. K+S kämpft mit schwierigenMarktbedingungen, was in den Geschäftszahlen unverändert deutlich zumAusdruck kommt. Zwar konnte der Konzern in den ersten sechs Monaten 2017den Umsatz um 2,2 Prozent auf 1,87 Mrd. Euro steigern, aber dasoperative Ergebnis reduzierte sich um 28,9 Prozent auf 165,9 Mio. Euro.Für das Gesamtjahr rechnet der Vorstand weiterhin mit einem Umsatz von3,6 bis 3,8 Mrd. Euro, das EBIT soll zwischen 260 und 360 Mio. Euroliegen. Der Analystenkonsens lag im Vorfeld der Zahlen bei 3,84 Mrd.Euro respektive 313 Mio. Euro – das könnte nach dem schwachen zweitenQuartal zu hoch gegriffen sein. Neben dieser Enttäuschung mussten dieAktionäre auch noch verkraften, dass sich K+S von seinenMittelfristzielen verabschiedet. Bis 2020 sollte ein EBITDA von 1,6 Mrd.Euro generiert werden, das wird nun als nicht mehr realistischeingestuft. Im Herbst soll es einen neuen Ausblick geben.Bis dahin könnte sich die Aktie auf einem deutlich niedrigeren Niveaueinpendeln. In den letzten neun Monaten wurde eine Seitwärtsragenzwischen 20,70 und 25,00 Euro ausgebildet. Nun schickt sich K+S an, dieuntere Grenze zu durchbrechen und ein Doppel-Top zu vollenden – das wäreein glasklares Verkaufssignal. Eine letzte Hoffnung wäre, dass sich deraktuelle Absacker als falscher Ausbruch nach unten entpuppt und dieMarke von 20,70 Euro zügig zurückerobert werden kann.Fundamental scheint das nicht ausgeschlossen, da die neue Mine in Kanadaund eine langsamere Besserung der Marktbedingungen im nächsten Jahr füreine deutliche Erholung der Geschäftszahlen sorgen könnte. Wir empfehlenfür bestehende Positionen einen engen Stop-Loss, für Neuengagementssollte zunächst prozyklisch das Rebreak abgewartet werden.