K+S: Wird die Kurslücke jetzt geschlossen? Tradingstrategie

Beim Kali- und Salzproduzenten (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) sehen wir im Tageschart unten eine große Kurslücke, welche zwischen dem 02. und 05.10.20 aufgetreten ist. Da offene Gaps in der Regel über kurz oder lang immer wieder geschlossen werden, bietet sich hier eine Handelsstrategie an, welche sich dies zunutze macht. Am 13.10. rutschte die Notierung mit einer langen roten Kerze in den Gap-Bereich (Eröffnung Short-Trade). Schon in den Vortagen zeigte sich der Kurs durch mehrere rote Kerzen extrem schwach, sodaß die Wahrscheinlichkeit weiterer Abgaben hoch lag. Ziel des Short-Trades ist die Gapschließung bei 6,11 Euro, welches durchaus noch in dieser Handelswoche erreicht werden könnte. Aktuell notiert K+S bei 6,27 Euro.







K+S Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.