K+S: Wie gewonnen so zeronnen!

K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) konnte ausgehend vom Jahrestief im März bei 15,03 Euro eine kräftige Rallye starten, die den Kurs in der Spitze bis auf 18,61 Euro (23.04.19) nach oben führte. Seither hat sich der Wind gedreht, der Kali- und Salzproduzent musste in den letzten Handelswochen alle Gewinne wieder abgeben und nähert sich jetzt bereits wieder den alten Jahrestiefs um die 15 Euro Marke! Hier gilt es nun zu beobachten, ob der Kurs einen Boden finden und eine Trendumkehr einläuten kann. Bevor wir uns jedoch neu engagieren, müssen klare charttechnische Trendwendesignale vorliegen.

