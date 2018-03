K+S: Die Wende ist geschafft

K+S hat die größten Probleme der Vergangenheit hinter sich gelassen undmit der Ausweitung der Produktion auf den nordamerikanischen Kontinenteine neue Ära gestartet. Einzig an den Marktaussichten scheiden sich dieGeister. K+S hat den Umsatz im letzten Jahr leicht und das operativeErgebnis deutlich gesteigert – allerdings in Relation zu einem sehrniedrigen Vorjahreswert.Für 2018 zeigt sich das Management optimistisch und rechnet mit einerdeutlichen Ausweitung der Kaliproduktion, vor allem dank der neuen Minein Kanada, aber auch mit einer steigenden Absatzmenge und Profitabilitätim Salzgeschäft. In Summe soll der Umsatz „spürbar“ und das operativeErgebnis „deutlich“ zulegen. Die Analysten sind da konkreter und rechnenmit einer Erlössteigerung um knapp 14 Prozent auf 4,1 Mrd. Euro, dasEBIT soll sogar um ca. zwei Drittel auf 450 Mio. Euro zulegen.Das überdeckt allerdings, dass sich die Zunft bezüglich der Einschätzungder weiteren Kursperspektiven sehr uneinig ist. Ein jeweils fast gleichgroßes Lager sieht die Aktie als Kauf, Halteposition oder Verkauf.Knackpunkt sind die weiteren Perspektiven im Kalimarkt, der sich zuletztwieder positiver entwickelt hat. Optimisten rechnen mit einerFortsetzung des Trends, während Pessimisten ab dem zweiten Halbjahr 2018schon wieder einen Angebotsüberhang und damit Preisdruck erwarten.Wer hier Recht hat, bleibt abzuwarten. Hinsichtlich der Aktie empfiehltsich derzeit eine prozyklische Strategie. Auf Basis eines intaktenkurzfristigen Aufwärtstrends ist der Wert eine Halteposition, die miteinem Stop-Loss bei 21,50 Euro abgesichert werden kann. Überwindet K+Sallerdings die mächtige Widerstandsregion zwischen 24 und 25 Euro, wäredas ein starkes Kaufsignal, das eine prozyklische Aufstockung oder einenNeueinstieg nahelegen würde.