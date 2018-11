K+S: Wende in Sicht?

Mit kräftigem Rückenwind aus der eigenen Branche hat es der Kali-undSalz-Produzent K+S in den vergangenen Tagen geschafft, seine bislangdesolate Kurs-Performance der letzten Monate etwas abzumildern.Allerdings bleiben noch weitere Stolpersteine zu überwinden. Die Brancheder Düngemittel-Hersteller scheint zunehmend ihre eigene Dürreperiodehinter sich zu lassen. Vor Jahren war ein osteuropäisches Preiskartellzerbrochen und hatte in der Folge die Preise für Kali-Dünger massivunter Druck gebracht. Den Unternehmen fiel es in der Folge extremschwer, hier einen Trendumschwung zu erreichen.Doch in den letzten zwölf Monaten scheint dies geglückt zu sein.Entsprechend erfreulich war auch, was nun aus Nordamerika zu hören war.Denn die dort beheimateten Düngemittelkonzerne Nutrien und Mosaickonnten nach einem starken dritten Quartal die Prognosen für dasGesamtjahr anheben. Das färbte auch auf den deutschen Anbieter K+S ab,der etwas positive Unterstützung dringend nötig hat. Insbesondere diestarke Trockenheit in Westeuropa in den Sommermonaten hatte dazugeführt, dass K+S einige Standorte abschalten oder die Produktionzumindest herunterfahren musste. Was schon seit Wochen die bislang vomUnternehmen bestätigte Gewinnschätzung für das Gesamtjahr unterVorbehalt stellte. Entsprechend gespannt ist der Markt auf die Vorlageder Q3-Zahlen in der kommenden Woche am 15. November.Schon im Vorfeld hatte K+S gemeldet, dass man aufgrund derProduktionsstillstände mit einem negativen Ergebniseffekt von rund 80Millionen Euro rechnet. Insofern will man zur Bekanntgabe derQuartalszahlen auch eine neue Ergebnisprognose präsentieren. Bislangging das Unternehmen von einem EBITDA zwischen 660 bis 740 MillionenEuro aus. Mit den positiven Nachrichten aus Nordamerika könnte die vonallen erwartete Herabsetzung des Gewinnziels in einem anderen Lichterscheinen. Denn wenn K+S glaubhaft nachweisen kann, dass sich eingeringeres Geschäftsergebnis in diesem Jahr vor allem aus den bekanntenklimatischen Herausforderungen ergeben wird, könnten die Anlegerdurchaus gnädig bleiben, so dass sich die begonnene Erholung in derAktie weiter fortsetzen kann. Dabei stehen K+S aktuell die erstencharttechnischen Herausforderungen ins Haus. Nicht nur die 50-Tage-Liniesteht bei rund 18 Euro im Weg, sondern auch eine Widerstandszone imBereich von 17,70-18,50 Euro aus der Seitwärtsbewegung imSeptember/Oktober.Sollte es die Aktie schaffen, hier einen Ausbruch zu erreichen, stündeals nächstes die 100-Tage-Linie bei derzeit rund 19,45 Euro auf demProgramm. Ob K+S ausreichend Kraft und Dynamik aufbringen kann, dieseWiderstände nach oben zu durchbrechen, hängt letztlich wohl auch davonab, unter welchen Prämissen man das kommende Geschäftsjahr stellen wird.Zwar erwarten wir hier im Rahmen des Q3-Ergebnisses keinen konkretenAusblick auf 2019. K+S wäre allerdings gut beraten, hier zumindest einegewisse Tendenz zu formulieren. Grundsätzlich gehört K+S angesichtseiner möglichen positiven Trendwende im Geschäft für uns auf dieWatchlist. Käufe würden wir wegen der noch schwierigen Charttechnik aberweiter zurückstellen.