K+S – Super-GAU?

Die Aktie von K+S ist ebenso wie Nordex im freien Fall. Auf Nordex sind wir im Favoritendepot aktiv geworden, haben etwas gekauft. Bei K+S muss man im Sentiment graben, im Chart weit zurück gehen, die Frage überkauft oder überverkauft stellen, ins Orderbuch schauen und wir kommen zur Ansicht – kaufen Sie bei 2,87 Euro in den Ausverkauf am Montag Morgen hinein die WKNmit Hebel 4,5. Long. Ziel: 4 Euro. Dort bitte Take Profit setzen. Positionsgröße - 1% des Depots maximal.