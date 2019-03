K+S: Stoppt hier der Ausverkauf?

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

Der Kali- und Salzproduzent (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) musste in den letzten beiden Handelswochen kräftige Kursverluste erleiden. Notierte die Aktie am 04.03. noch bei 17,09 Euro, wird jetzt bereits die Unterstützung bei der runden 15 Euro Marke angesteuert. Die letzten 8 Bösensitzungen zeichnen sich dabei mit roten Kerzen aus, an denen ein immer neues Tief gebildet wurde. Signale für eine Trendumkehr blieben somit bis dato aus. Heute nun könnte der Kurs an der Untersützung einen Bodenbildungsversuch starten, weshalb wir jetzt ganz genau nach Umkehrsignalen Ausschau halten und uns dann ggf. eine spekulative Longposition ins Depot legen. Aktuell notiert K+S bei 15,13 Euro.



K+S Tageschart

