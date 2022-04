K+S – Nach dem Pullback könnte die Kursrally weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

Symbol: SDF ISIN: DE000KSAG888



Rückblick: K+S (Kali + Salz) ist ein deutsches Bergbauunternehmen, das seine Schwerpunkte in der Kali- und Salzförderung hat. Mit kali- und magnesiumhaltigen Produkten für die Landwirtschaft, industrielle, technische und pharmazeutische Anwendungen ist K+S in Europa der mit Abstand größte Anbieter. Das Unternehmen zählt auch zu den leistungsstärksten Herstellern weltweit. Mit dem Aktienkurs des Düngemittelherstellers ging es in den letzten Wochen über dem EMA-20 nach oben. Als der Abstand zur 50-Tagelinie zu groß wurde, erfolgte nun der Pullback.

Meinung: K+S verzeichnet eine starken Nachfrage nach Düngemitteln, die durch den Ukraine-Krieg noch zusätzlich befeuert wird. Das Bergbauunternehmen profitiert von den stark gestiegenen Düngemittelpreise. Der Pullback zum EMA-20 könnte eine gute Einstiegsgelegenheit in die Aktie darstellen. Sollten wir aber Schwäche sehen, dürfte es für das K+S-Papier in Richtung des EMA-50 gehen.

Chart vom 27.04.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 30.43 EUR



Setup: Bei Kursen über der Kerze von Mittwoch könnte man eine Long-Position eröffnen. Der Trade ließe sich nach dem Entry unter dem letzten Pivot-Tief, unter der Kerze von Dienstag, absichern.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in SDF



