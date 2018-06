K+S: Ein Problem zu viel

Die Aktie von K+S hat in jüngster Zeit deutlich an Wert verloren, da dieAnleger mal wieder über die weiteren Marktperspektiven rätseln. EinRückschlag bei dem neuen Werk in Kanada hat nun den Druck erhöht. K+Sist auf Erholungskurs, und eine wichtige Rolle spielt dabei der Anstiegder Kalipreise. Umstritten ist aber, wie sich der Markt im zweitenHalbjahr 2018 entwickeln wird.Skeptiker wie die Analysten von der Citigroup sehen Abwärtsrisiken undfür die Aktie nur einen fairen Wert von 17,50 Euro, Bullen wie Bernsteinsetzen auf ein positives Umfeld und haben ein Kursziel von 30 Euroausgerufen. Mit dem neuen Werk in Kanada kann K+S an der Entwicklung desKalimarktes deutlich stärker partizipieren – wenn es die Erwartungenerfüllt. Aktuell musste das Management aber mehrere Probleme einräumen.Ein Streik der kanadischen Eisenbahngesellschaft und einProduktionsstopp über vier Tage aufgrund von Reparaturarbeiten werdendas operative Ergebnis im zweiten Quartal belasten. Noch gewichtiger:der Output hat bislang noch nicht die erwartete Qualität, an diesemProblem wird noch gearbeitet. In einer ersten Reaktion haben dieAnalysten der Commerzbank beschwichtigt, die Schwierigkeiten als nichtso gravierend eingestuft und das Kursziel bei 28 Euro belassen.Dennoch ist der Aktie mit dem Rücksetzer gestern die Bodenbildung rundum 23 Euro misslungen, der nächste Rückschlag nach dem fehlgeschlagenenAusbruch über die Marke von 25 Euro im Mai. Noch indes ist der seit demHerbst 2016 ausgebildete mittelfristige Aufwärtstrend intakt. Um diesenzu verteidigen, darf die Aktie aber nicht unter 21 Euro fallen.