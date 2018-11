K+S – Optimismus pur

Wir sind bei Feingold Research seit Mitte Oktober so bullish für den Markt wie seit Jahren nicht mehr. Entsprechend sieht unser Depot aus – hier zu sehen im Exklusivbereich . Auch auf K+S raten wir zu einer Aktienanleihe () und einem offensiveren Discount-Call (). Dabei reicht schon, wenn die Aktie stabil bleibt. Mehr will die Coba. Sie hat die Einstufung für K+S nach einer Investorenveranstaltung auf “Hold” mit einem Kursziel von 21,50 Euro belassen. Die im Zuge der Wasserknappheit in der Werra existierenden Produktionsrisiken des Düngemittel- und Salzkonzerns dürften weiterhin belasten, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Dienstag vorliegenden Studie.