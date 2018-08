K+S: Neue Hoffnung?

Zum Wochenbeginn zeigte sich der Dünger-und Salzproduzent K+S inüberraschend starker Verfassung. Überraschend vor allem deshalb, weildas Unternehmen selbst eher negative Nachrichten melden musste. Doch einDeal innerhalb der Kali-Branche sorgte für Auftrieb. Für K+S gab es guteNachrichten aus dem Osten. Denn der weißrussische KaliproduzentBelarusian Potash Company einigte sich mit seinem Abnehmer Indian PotashLimited über einen neuen Liefervertrag bis Juni 2019.Das Besondere daran: Belarusian Potash konnte gegenüber dem indischenAbnehmer eine Preissteigerung um 50 Dollar je Tonne auf insgesamt 290Dollar je Tonne durchsetzen. Das lässt auch für andere Verhandlungenhoffen, die in den nächsten Monaten anstehen. Marktexperten rechnendamit, dass die Kaliproduzenten zwischen 30-70 Dollar je Tonne anPreissteigerungen durchsetzen können.Nach Jahren fallender Preise scheint nun das Preis-Pendel wiederumzuschlagen, was auch für anstehende Verhandlungen im riesigenAbsatzmarkt China wichtig ist. Das trieb auch K+S an, obwohl dasUnternehmen selbst eher negative Nachrichten verkünden musste. Aufgrundder andauernden Trockenheit muss K+S seine Kaliproduktion in Osthessenzurückfahren. Ein Werk hat vorerst sogar komplett die Produktioneingestellt. Das dürfte dem Kaliproduzenten rund 1,5 Millionen EuroEBITDA pro Tag kosten. Womit natürlich die bisherige Prognose einesEBITDA zwischen 660 bis 740 Millionen Euro für das Gesamtjahr zumindestunter Beobachtung gestellt werden muss.Dennoch: Aktuell scheint im Markt der Optimismus zu überwiegen, dass K+Ssich den Preissteigerungen für Kali auf dem internationalen Marktanschließen kann und damit auch die derzeitigen Einbußen zumindest ineinem großen Umfang kompensieren könnte. Das liefert auch für dieCharttechnik eine interessante Vorlage. Gerade erst hatte die Aktie bei18,78 Euro den tiefsten Stand seit November 2016 erreicht. Zwei positiveHandelstage in Folge sollten dabei sicherlich nicht überbewertet werden.Sollte sich aber die Überzeugung festsetzen, dass K+S im Kalibereich inden nächsten Monaten eine bessere Figur macht, könnte sich hierzumindest ein erster Erholungsansatz ergeben.Die nächste Herausforderung liegt dabei bereits bei rund 20,57 Euro.Sollte hier ein Ausbruch nach oben gelingen, warten zwar mit denentsprechenden gleitenden Durchschnitten weitere Widerstände(50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 21,09 Euro; 100-Tage-Durchschnitt bei22,40 Euro). Dennoch bietet sich der Titel für eineTurnaround-Spekulation an.