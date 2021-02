K+S: Morningstar als Kaufsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

Der Kali- und Salzproduzent (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) rutschte in der vergangenen Woche zwar unter die Seitwärtskanal-Unterkante bei 9,50 Euro, kann aber am heutigen Freitag aus Sicht der Candlestick-Technik einen "Morning-Star" ausbilden (blauer Kreis im Chart).



Damit sollte die Abwärtsbewegung ein Ende gefunden haben und kurz-/mittelfristig weitere Kurssteigerungen möglich sein. Wir nutzen deshalb dieses frische Kaufsignal und legen uns eine Longposition ins Depot. Den Trade sichern wir knapp unter dem gestrigen Tief bei 8,80 mit einem StopLoss zur Verlustbegrenzung ab. Aktuell notiert K+S bei 9,28 Euro, sodaß wir hier ein sehr gutes Chance/Risiko Verhältnis haben.



K+S Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.