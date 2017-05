K+S: Kursziel über 41 Euro

Der neue Chef von K+S, Burkhard Lohr, hat keine einfachenStartbedingungen. Zwar ist die Produktion der neuen Mine in Kanada mitetwas Verspätung angelaufen, aber die Marktbedingungen bleiben schwierigund die Aktionäre wollen endlich deutlich höhere Kurse sehen. Gelingttrotzdem der Befreiungsschlag? Im ersten Quartal hat K+S zwar einkleines Umsatzwachstum von 3 Prozent geschafft, das EBIT blieb mit 137Mio. Euro aber deutlich unter dem Vorjahreswert.Zahlreiche Belastungsfaktoren, u.a. niedrige Düngemittelpreise undProduktionsbeschränkungen am Werra-Werk wegen der eingeschränktenMöglichkeiten zur Abwasserentsorgung, drückten das Ergebnis. Trotzdemhat das Unternehmen an dem Ziel festgehalten, Umsatz und EBIT in 2017spürbar zu steigern. Das sollte gelingen, da die Mine in Kanada nunerste Erlösbeiträge liefert und die Ausgangsbasis beim operativen Gewinnaus dem zweiten Halbjahr 2016 niedrig ist. Aus Sicht von Analystenreicht das aber nicht, um für die Aktie von K+S weiteresAufwärtspotenzial zu schaffen. Insbesondere die beschränktenMöglichkeiten zur Abwasserentsorgung und das Überangebot am Kalimarktwerden unverändert als Schwachstellen gesehen. Zuletzt wurden daher fastausschließlich Halten- und Verkaufsempfehlungen ausgesprochen, dieKursziele lagen zwischen 18 und 24 Euro. Das steht in krassemMissverhältnis zu jenen 41 Euro, die Potash 2015 geboten hatte und dievon den Gremien als zu niedrig eingestuft wurden.Auch, wenn der neue Chef das nur als Erbe übernommen hat, dürfte auch ersich in der Pflicht sehen, den Kurs mittelfristig über diese magischeMarke zu hieven. Zuletzt hat Burkhard Lohr in einem Gespräch daraufhingewiesen, dass Gespräche mit möglichen strategischen Partnern laufen.Die Hoffnung dürfte dabei sein, dass K+S beim Einstieg eines starken,langfristig orientierten Investors einer Neubewertung unterzogen wird.Dass der neue Chef gleich zum Amtsantritt die Aufmerksamkeit auf diesesThema gelenkt hat, könnte heißen, das K+S vor der konkreten Umsetzungsteht. Die nächsten Wochen und Monate werden spannend, der Aktie bietetvor diesem Hintergrund ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis.