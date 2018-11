K+S – Kursexplosion weiter erwartet

Gewinnwarnung und kein Absturz in der Aktie? Dann ist eine Aktie gewöhnlich totgeprügelt und könnte ein Einstieg lohnen. Wir glauben ja, bei K+S, und empfehlen einen 4er-hebel Turbo HY1ERX und einen Discounter DS7BZQ. Auch die UBS sieht fast 50 Prozent Potenzial, fast eine Kursexplosion. Wir sind bescheidener und trauen K+S – Achtung, der Winter kommt – zu, auf 18 bis 20 Euro zu klettern.



Kein Spaß, sobald Schnee fällt, empfehlen superschlaue Analysten Fraport zu verkaufen und K+S zu kaufen. Denn – bei Schnee braucht man Salz und landet es sich am Airport so schlecht. Kein Witz, traurige Wahrheit, wie simpel manche argumentieren. Aber immerhin – SIE können das vorweg nehmen.Schauen wir auf die Enschätzung: Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für K+S auf “Buy” mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Das dritte Quartal des Düngemittel- und Salzkonzerns habe in etwa den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Verbessert hätten sich aber die erwirtschafteten Barmittel.