K+S: Jetzt wird es kritisch!

Der Kali- und Salzproduzent (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) befindet sich seit Mitte April in einer Korrektur.



Ausgehend vom Zwischenhoch bei 36,45 Euro steuerte der Kurs in der Folge den Kreuzwiderstand im Bereich um die 28 Euro-Marke an. Dieser konnte zunächst gehalten werden, wurde im gestrigen Handel jedoch unterschritten (siehe Chart unten). Potentielle Longpositionen, welche im Bereich um 27,50 abgesichert sind, geraten nun in Gefahr ausgestoppt zu werden. Aktuell notiert K+S bei 28,16 Euro.

K+S Tageschart

