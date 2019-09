K+S: Hier brennt es lichterloh!

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

Der Kali- und Salzproduzent (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) verliert in den letzten Handelstagen dramatisch an Wert und rutscht heute zum Start in die neue Börsenwoche sogar auf neue Allzeit-Tiefs. Dabei geht es aktuell tatsächlich unter die 13 Euro Marke bis auf 12,93 Euro. Da hier noch keinerlei Tendenzen einer Bodenbildung auszumachen sind, würden wir keinesfalls ins fallende Messer greifen und neue Positionen auf der Käuferseite eröffnen. Solange die "Rauchschwaden" nicht verzogen sind, bleiben wir deshalb an der Seitenlinie.

K+S Tageschart

