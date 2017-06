K+S – das Geheimnis zum Kursverdoppler…

K+S und Kurse von 40 Euro – lange ist es her und es scheint, als sei das alles nicht mehr erreichbar. Kurioserweise steigt die Aktie seit der Chef erklärt hatte, dass die Aktie viel zu niedrig notiert, eigentlich das Doppelte wert sei. Im Webinar gestern haben wir gezeigt, wie sich jeder Anleger selbst! sein eigenes Produkt auf K+S auflegen kann, perfekt auf sich zugeschnitten. Sehen Sie die Aufzeichnung hier – es waren auch interessante Ideen auf Lufthansa und RWE dabei – Inliner HW28T2, HW28VC und HW21RL, unbedingt anschauen bei schönen Renditen. Doch zurück zu K+S – was könnte den Wert, der in der Relativen Stärke – unten zu sehen, immer weiter zulegt, stützen? Antwort – die Neuauflage des Kali-Kartells. Diese Neuauflage der Vertriebsvereinbarung zwischen Uralkali und Belaruskali könnte neu starten, sie war 2013 beendet worden. Das hatte damals die gesamte Branche in Aufruhr versetzt und die Aktienkurse kräftig belastet. K+S erreichte zwischenzeitlich in der Potash-Story 41 Euro – lange her. Doch unser Discount-Call PR1QJZ läuft und läuft. Warum?

Solch eine erneute Vertriebsgesellschaft käme laut Analyst Michael Schäfer von der Commerzbank den Anbietern in der Branche zugute. Sie würden gegenüber wichtigen Abnehmern wie China, Indien und Brasilien an Stärke gewinnen. Allerdings habe es bereits eine Reihe solcher Ankündigungen gegeben, die letztendlich zu wenig geführt hätten, gab er zu bedenken.

Daher gibt Schäfer unternehmensspezifischen Treibern den Vorzug. Neben einer höheren Produktionszuverlässigkeit an den Werra-Standorten nach Engpässen bei der Abwasserentsorgung zählt dazu auch der überraschend an diesem Tag angekündigte Produktionsanlauf in der neuen kanadischen Mine Bethune. “Das ist ein weiterer Meilenstein für K+S und passt in das positive Bild, das wir von der Aktie haben”, sagte der Commerzbank-Experte.

Wie unser Experte Egmond Haidt die Aktie von K+S sieht, erklärt er Mittwoch ausführlich in der Finanzmarktrunde. Egmond beschäftigt sich mit den Nordhessen seit fast 20 Jahren – einschalten lohnt wie hoffentlich immer. Hier gehts zur Anmeldung…

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen – lautet eine bekannte Börsenweisheit. Klingt zunächst einfach und recht logisch, in der Praxis sieht die Sache aber vielfach anders aus. Denn es gilt zwei Herausforderungen zu meistern:

Frühzeitig Aktien zu finden, bei denen sich ein neuer und vor allem nachhaltiger Trend abzeichnet. Die Schwierigkeit besteht darin, bei den unzähligen Papieren, die an deutschen Börsen gehandelt werden, den Überblick zu behalten. Meistens steigen Anleger zu früh aus, ein Großteil der Rally wird verpasst. Hier spielt vor allem die Psychologie den meisten Börsianern einen Strich durch die Rechnung.

Eine einfache Lösung stellt das System der Relativen Stärke dar, mit der Aktien ohne Emotionen und ausschließlich auf Basis von Berechnungen nach ihrer Trendstärke sortiert werden. Auf dieser Seite finden Sie jeden Tag aktualisiert die aussichtsreichsten Papiere aus dem 110 Aktien umfassenden HDAX, in dem die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammengefasst sind. Die obere Tabelle zeigt die zehn trendstärksten Papiere an, in der unterenListe finden Sie die zehn schwächsten Werte, die sich derzeit eher auf der Short-Seite lohnen. Die Berechnung erfolgt auf Basis von 55 Tagen und ist somit eher mittelfristig ausgerichtet. Wie das Konzept der Relativen Stärke aufgebaut ist und genutzt werden kann, können Sie unter der Rubrik Wissen: Mit Stärke zum Erfolg nachlesen.

Die aktuellen Top-10:

Name Kurs %Änd. RSL AIXTRON SE NA O.N. 6,017 -0,628 1,281 SILTRONIC AG NA O.N. 86,29 3,99 1,23 EVOTEC AG O.N. 13,54 3,201 1,229 RWE AG ST O.N. 19,73 -1,301 1,221 E.ON SE NA O.N. 8,797 -0,329 1,187 COMPUGROUP MED.SE O.N. 52,45 0,77 1,16 NEMETSCHEK SE O.N. 70,28 0,72 1,16 XING AG NA O.N. 244,5 -0,41 1,15 LUFTHANSA AG VNA O.N. 18,6 2,058 1,147 SMA SOLAR TECHNOL.AG 27,585 -2,025 1,132

Die zehn Verlierer:

Name Kurs %Änd. RSL NORDEX SE O.N. 11,9 0,168 0,9 COVESTRO AG O.N. 64,4 0,78 0,92 BILFINGER SE O.N. 34,035 -0,205 0,922 PROSIEBENSAT.1 NA O.N. 36,91 -0,108 0,938 SUEDZUCKER AG O.N. 19,51 1,245 0,942 DT.PFANDBRIEFBK AG 11,305 1,254 0,944 RTL GROUP 68,66 -0,17 0,95 ADIDAS AG NA O.N. 170 0,74 0,96 HUGO BOSS AG NA O.N. 65,46 -0,26 0,96 VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 132,6 0,26 0,96

