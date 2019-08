K+S: Gegen den Strom

Während die Börse gestern wegen starker Rezessionsängste wieder aufTauchstation gegangen ist, konnte K+S als einer von Wenigen dieGegenrichtung einschlagen Der Salz- und Kali-Produzent profitiert dabeivon einem sehr ordentlichen Quartalsergebnis und deutlich abnehmendenSorgen bzgl. des Geschäftsjahres.Wie K+S meldete, konnte das Unternehmen in Q2 seinen Umsatz um 8% auf879 Mio. Euro steigern, während das operative Ergebnis um 24% auf 130Mio. Euro zulegte. Damit lag man bei den Einnahmen leicht über denErwartungen, während der operativen Gewinn etwas unter denAnalystenschätzungen blieb. Doch das war nicht das Entscheidende.Vielmehr hat K+S sein Gewinnziel für dieses Jahr konkretisiert und damitgezeigt, dass man auf gutem Weg bleibt und sich solche Schwierigkeitenwie im letzten Jahr nicht wiederholen dürften.Konkret erwartet K+S jetzt im Gesamtjahr ein EBITDA von 730 bis 830 Mio.Euro. Bislang hatte man eine deutlich größere Spanne von 700 bis 850Mio. Euro angesetzt. Zwar liegt der neue Mittelwert unter derDurchschnittsschätzung der Analysten. Doch das positive Gesamtbild sorgtdafür, dass Zahlenwerk und Ausblick an der Börse honoriert wurden.Allerdings steht die Aktie nach den vorangegangenen Verlusten noch ganzam Anfang eines möglichen Turnarounds. Vorsicht bleibt also geboten, derTitel ist interessant, bleibt aber sehr spekulativ.