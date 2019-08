K+S, Fresenius, Wirecard - Gewinne mitnehmen

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Vergangene Woche haben wir in unserem Börsendienst und auch auf Feingold Research unsere Top10 an offensiven Anlage-und Tradingprodukten vorgestellt – hier und hier. Nun nehmen Sie bitte mindestens einen Teil der Gewinne mit. Wir verkaufen in unserem Turbo-Depot den Turbo MF7M9A auf K+S zu 3,41 Euro. Unten finden Sie die Auswertung des Depots. Wir arbeiten derzeit am neuen Turbo-Dienst, der am 01. September startet. Sie erhalten dann alle Trades minutengleich in ihr Email-Postfach.