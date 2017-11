K+S: Entwarnung

K+S hat seine Position mit der neuen Mine in Kanada deutlich verbessert.Analysten und Anleger schauen aber weiter ängstlich auf dieBranchenentwicklung. Die jüngste Performance wichtiger Konkurrentenmacht Hoffnung. In einer aktuellen Studie bringt Baader die Risiken fürK+S auf den Punkt. Wachsende Produktionskapazitäten stoßen im Kalimarktauf eine verhaltene Nachfrage, das könnte die Preise weiter drücken.Für den Analysten ist die Aktie daher ein Verkauf, das Kursziel taxierter auf 20 Euro. Das Szenario ist durchaus nachvollziehbar, zumindestaktuell ist die Lage aber besser als befürchtet. In jüngster Zeit habenzwei wichtige Konkurrenten von K+S ihre Resultate bekannt gegeben, unddie sind sehr ordentlich ausgefallen und untermauern eher den Eindruck,dass sich die Branche langsam fängt.Die kanadische Potash Corporation hat mit einem bereinigtenQuartalsgewinn von 9 Cent je Aktie zwar die Konsensschätzung von 12 Centdeutlich verfehlt, dafür lag der bereinigte Umsatz mit 1,06 Mrd.US-Dollar über den Erwartungen (1,01 Mrd. US-Dollar). Der Konzern hatdaraufhin die für 2017 erwartete Absatzmenge von 9 bis 9,4 Mio. Tonnenauf 9,1 bis 9,3 Mio. Tonnen eingegrenzt, der bereinigte Gewinn je Aktiesoll nun zwischen 48 und 54 Cents (zuvor: 45 bis 65 Cents liegen).US-Konkurrent Mosaic konnte hingegen die Konsensgewinnschätzungen inHöhe von 18 Cents je Aktie mit einem bereinigten Überschuss je Aktie von43 Cents weit übertreffen, was dem Titel zu einem Kurssprung verholfen hat.Aber auch die Aktie von Potash konnte sich nach den Zahlen letztlich gutbehaupten und damit die hohen Zuwächse der letzten Monate verteidigen.Insgesamt vermittelt die Branche damit aktuell ein konstruktives Bild,trotz aller Risiken könnte die Talsohle langsam durchschritten sein.Davon sollte auch K+S profitieren. Die Aktie hat zuletzt den imSeptember erfolgten Ausbruch über den Widerstand bei 20,70 Euro nocheinmal getestet und scheint nach oben abzuprallen. Das wäre einwichtiger Schritt für eine nachhaltige Trendwende.