K+S: Die Entscheidungsschlacht

Bei der Aktie von K+S läuft im Moment das große Tauziehen zwischenBullen und Bären, das nun auf die Entscheidungsschlacht zusteuert. Dieweitere Richtung an der Börse dürfte davon abhängen, ob sich die kurz-oder die mittelfristige Perspektive durchsetzt. K+S steht vor derVeröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal, und am Kapitalmarktgeht schon wieder das Zittern los.Insgesamt sind die Hoffnungen wegen des schwierigen Umfelds imKaligeschäft nicht besonders ausgeprägt, dass das Unternehmen positivüberraschen kann. Vorsichtshalber haben etliche Anleger in einemschwachen Börsenumfeld gestern ihre Anteile schon einmal auf den Marktgeworfen. Equinet hält in einer aktuellen Studie aber dagegen. Auf Basiseiner separaten Bewertung der beiden Geschäftsbereiche kommen dieAnalysten auf einen deutlich höheren Marktwert. Deswegen wurde dasKursziel von 21,60 auf 24,40 Euro deutlich angehoben.Das mag schon sein, allerdings hat K+S mit der im Oktober präsentiertenStrategie der Eigenständigkeit der Bereiche eine Absage erteilt und einestärkere Verzahnung im Konzern eingeleitet. Insofern scheint dieAnalysemethode von Equinet gerade jetzt etwas aus der Zeit gefallen.Richtig ist indes, dass mit der Umsetzung der neuen Strategie und demweiteren Hochfahren der Aktivitäten in Kanada die Chancen für K+Ssteigen, auf den Wachstumspfad zurückzukehren, wenn sich der Kalimarkthalbwegs stabil zeigt.Das scheint uns in der Aktie im Moment nicht eingepreist, weswegen wires für möglich erachten, dass sich perspektivisch die optimistischemittelfristige Sicht an der Börse durchsetzen wird. Kurzfristig läuftaber das Tauziehen um die zentrale Unterstützung bei etwa 21 Euro. Kanndiese mit der Zahlenveröffentlichung verteidigt werden, winkt vermutlicheine deutliche Kurserholung. Andernfalls dürften die Zwischentiefs ausdem August noch einmal getestet werden.