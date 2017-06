K+S: Eine neue Story

K+S hat die erste Tonne Kali in Kanada produziert und wird damit wiederzu einem Wachstumswert. Noch ist unklar, ob die Marktbedingungen fürRückenwind sorgen, ein Faktor macht die Aktie aber auf jeden Fallinteressant. Das Investitionsvorhaben in Kanada ist letztlich nicht ganzim Zeitplan geblieben, im Großen und Ganzen aber sehr gut gelaufen. Indiesem Jahr werden plangemäß bereits 600 bis 700 Tsd. Tonnen Kalihergestellt, Ende des Jahres soll die annualisierte Kapazität schon bei2 Mio. Tonnen liegen.Die Analysten gehen im Schnitt davon aus, dass der Konzernumsatz auchdank der Beiträge aus Kanada im nächsten Jahr bei 4,3 Mrd. Euro liegenwird, und damit rund ein Viertel höher als noch 2016. Auch das operativeErgebnis soll sich erholen, auf dann 530 Mio. Euro. Damit liegt dasKonsens-KGV von K+S für 2018 aktuell bei 14,0. Doch diePrognosespannbreite ist relativ groß und wird stark beeinflusst von denAnnahmen zur Entwicklung des Kalipreises. Sollte sich auf derAngebotsseite wieder eine stärkere Disziplin durchsetzen, beispielsweisedurch eine erneuerte Allianz von Uralkali und Belaruskali, sind durchausdeutlich bessere Ergebnisse möglich, als im Konsens unterstellt. VonAnalysten wird das im Moment noch nicht eingepreist, die Zunft ist trotzdes unterstellten Wachstums von Umsatz und Ergebnis eher skeptischeingestellt.Lediglich 20 Prozent der coverndern Häuser sprechen eine Kaufempfehlungaus, eine deutliche Mehrheit plädiert auf Halten oder sogar Verkaufen.Das macht die Aktie interessant, zumal sie in den letzten anderthalbJahren einen Boden gefunden hat und die Risiken in Kanada mit demProduktionsbeginn deutlich abgenommen haben. Mutige nutzen die aktuellgestartete kleine Konsolidierung für einen antizyklischen Einstieg mitAbgreiflimits. Wer eher prozyklisch agieren will, wartet ein technischesKaufsignal ab, das mit einem Anstieg über 25 Euro verbunden wäre.